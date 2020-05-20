Из-за массовой перестрелки в Броварах Зеленский вызвал Авакова

Президент Владимир Зеленский вызвал министра внутренних дел Арсена Авакова для объяснений из-за перестрелки в Броварах. Президент заявил, что эти столкновения напоминали 90-е.

Видео их разговора опубликовал канал "Украина 24".

Зеленский заявил, что то, что происходило в Броварах, трудно назвать даже столкновениями.

"Даже столкновениями нельзя назвать то, что происходило в Броварах. Напоминало 90-е. Хотел бы, чтобы вы нам рассказали подробно то, что происходило", - заявил президент.

Аваков ответил, что одна группа пришла с оружием, а с другой стороны были наняты люди другой группой, но без оружия.

"Одна группа пришла с дробовиками, а другая группа пришла просто, была нанята другой группой, без оружия. Началась потасовка. Местных броварских перевозчиков, которые до этого контролировали перевозки, и внешних перевозчиков", - рассказал он.