Около 100 человек принимали участие в разборках в Броварах

В разборках в Броварах принимали участие около 100 человек. Сейчас из них задержаны 20 человек.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская.

Она рассказала, что спецоперация продолжается по розыску автомобилей.

"Сейчас все устанавливается, выясняется происхождение оружия. Так как есть информация, она соответствует действительности, что около сотни человек принимали участие, часть из них задержана", - сказала Грохольская.

Также по информации министра внутренних дел Арсена Авакова, которую он предоставил в Офисе президента, сейчас задержали 20 человек причастных к перестрелкам.

"В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщил Аваков.

Полиция открыла три дела. Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.