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События Сегодня, 15:3360
Ослабляет карантин и запускает транспорт Закарпатская область

Карантин в Закарпатской области будет ослаблен с 1 июня, в регионе возобновят спортивные мероприятия, а также работу транспорта и отелей. В то же время ослабление не распространяется на некоторые карантинные районы.

 

Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Алексей Петров

В частности, сегодня областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ослабить карантин с 1 июня, поскольку показатель новых случаев СОVID-19 снизился до необходимого уровня.

Что будет разрешено:

  • междугородние, межобластные и международные перевозки
  • спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек
  • религиозные мероприятия при участии не более одного человека на 10 квадратных метров
  • работа гостиниц (кроме ресторанов, бассейнов и спа-зон в них)
  • работа заведений физической культуры и спорта, спортзалов и фитнес-центров (кроме групповых занятий с участием более 10 человек)
  • посещение занятий в группах не более 10 человек в учебных заведениях

При этом ослабления не применяются на территории карантинных зон, устанавливаемых в области. Сохраняется масочный режим, дезинфекция и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

"Также рассматривается возможность при благоприятной ситуации начать работу детсадов с 8 июня", - добавил Петров.

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