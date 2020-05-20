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Для туристов откроют зону отчуждения но с ограничениями

Чернобыльская зона отчуждения откроется для туристов с 1 июня. Однако после открытия будут действовать определенные ограничения, которые будут отменены после завершения карантина.

 

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook

Так, для посетителей зоны отчуждения ввели обязательный температурный контроль на пункте пропуска "Дитятки", также требуют наличие масок или респираторов, перчаток и антисептиков для рук.

Отмечается, что в зону отчуждения не будут пропускать людей с температурой выше 37,2 градуса и симптомами респираторных заболеваний.

Для избежания скопления посетителей будет создан фиксированный график движения от момента прибытия до завершения посещения. Также будут действовать ограничения на посещение определенных объектов и по количеству людей в группе.

Будет действовать туристический маршрут на один день: Залесье - Чернобыль и Припять - объект "Чернобыль-2" - Копатели - смотровая площадка ЧАЭС.

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Теги: news, новости, Украина, Зона, отчуждения, 7dniv, 7dnivinfo  
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