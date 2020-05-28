Причину перестрелки в Броварах назвала полиция

Сегодняшняя массовая перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.

По сообщению Министерства внутренних дел Украины, правоохранители задержали 24 участников события.

Сейчас расследуются четыре уголовных производства.