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События Сегодня, 03:0039
Проверку мостов начал "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало проверку мостов. Во время исследования трети всех украинских мостов показало, что лишь 2% из них находятся в исправном состоянии.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время презентации пятилетней Национальной программы восстановления мостов.

По его словам, большинство мостов в Украине построены в 50-70-е годы. 

"Всего 16155 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Всего 35% этих объектов исследовано. На дорогах государственного значения 71% мостов исследовано, а на дорогах местного значения исследовано всего 15% мостов… Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии, 10,6% ограниченно исправны, 57,8% - дееспособные, 26,9% ограниченно дееспособные, еще 2,7% недееспособные в принципе", - сказал Кубраков.

При этом, отметил глава агентства, что только 36% мостов соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.

Глава "Укравтодора" отметил, что одной из главных задач на ближайший год - исследовать состояние всех мостов страны.

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Теги: news, новости, Украина, Укравтодор, мосты, 7dniv, 7dnivinfo  
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