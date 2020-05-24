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В Харькове с участием полицейского авто произошло ДТП

В субботу ночью, 30 мая, в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) при участии полицейского авто и Daewoo Lanos. В результате аварии погибли два человека и еще два пострадали.

 

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области

По данным силовиков, ДТП произошло около 00:20 ночи.

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos при обстоятельствах, которые выясняются, неожиданно выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем Toyota Prius, который двигался во встречном направлении, и после удара загорелся... Один из патрульных, выбравшись из поврежденного служебного автомобиля, начал тушить пламя автомобильным огнетушителем, однако это не привело к желаемым результатам, пламя мгновенно охватило Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пассажир и водитель автомобиля Daewoo погибли на месте, а патрульные получили телесные повреждения. Полицейских госпитализировали в больницу.

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Теги: news, новости, Украина, ДТП, Полиция, 7dniv, 7dnivinfo  
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