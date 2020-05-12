Новая вспышка коронавируса в Киеве, еще один пациент умер

Новая вспышка коронавируса в Киеве зафиксирована в одном из общежитий. Также за минувшие сутки от осложнений умер еще один пациент.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, вчера в Киеве на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина.

"Там обнаружили вспышку вируса. Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой. Все остальные жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что за сутки коронавирус подтвердили у 55 человек, 7 из них - медики. Таким образом, на сегодня в Киеве уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Выздоровели за сутки 40 человек, всего коронавирус за период эпидемии преодолели 637 жителей Киева.