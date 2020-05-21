Разумков подал декларацию

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков владеет особняком под Киевом, несколькими квартирами, участками и элитным автопарком. Он также дал взаймы около 1 млн долларов.

Соответствующая декларация опубликована в электронном реестре НАПК.

В декларации Разумков указал особняк на 500 квадратных метров под Киевом стоимостью почти 3 млн гривен, несколько земельных участков, квартиры в Киеве и области, а также недвижимость супруги в Николаеве и Черкасской области.

Передвигается Разумков на Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года). Задекларированная стоимость автопарка - более 2 млн гривен, при этом стоимость первых двух авто не указана.

Жена Разумкова Юлия Чайка владеет компанией "Бизнесинвестбуд", имеет контрольный пакет в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и треть в "Украинской политконсалтинговой группе".

За 2019 год Разумков заработал в Раде около 178 тыс. гривен, получил более 10 тыс. гривен материальной помощи, доходы от бизнеса и зарплата до избрания спикером Рады превысили 1 млн гривен.

Согласно декларации, он также производит электроэнергию и продает ее по "зеленому тарифу" - доход составил почти 28 тыс. гривен. При этом доходы от бизнеса принесли его супруге почти 4 млн гривен.

Наличными семья Разумкова хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен. На счетах в банках более 130 тыс. гривен и 1 325 евро. Кроме того, спикер дал взаймы около 1 млн долларов.