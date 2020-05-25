 

Выпуск Android 11 на фоне протестов в США отложил

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Выпуск Android 11 на фоне протестов в США отложил

В субботу, 30 мая, технологический гигант Google отложил запуск бета-версии своей последней мобильной операционной системы Android 11 из-за массовых протестов в США. Запустить Android 11 планировали на следующей неделе.

 

Об этом сообщает агентство Reuters

Так, компания решила отложить запуск операционной системы, который планировался на середину следующей недели, из-за акций протеста, вызванных убийством афроамериканца в Миннесоте.

"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать", - говорится в сообщении Google, опубликованном на сайте разработчиков Android.

Мероприятие первоначально планировалось провести в среду, 3 июня. Google обещает предоставить более подробную информацию о новой версии Android "в ближайшее время", без указания каких-либо дат.

Протесты распространились по всей территории США по поводу убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. Он умер после того, как белокожий полицейский прижал его коленом при задержании.

В городе, где убили Флойда, протестующие сожгли полицейский участок, а с наступлением темноты тысячи людей вышли на акцию, проигнорировав комендантский час. Впоследствии протесты распространились по крупнейших городах США.

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Теги: news, новости, Украина, Google, Android, 7dniv, 7dnivinfo  
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