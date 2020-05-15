Под обстрел на блокпосту "ЛНР" попала миссия ОБСЕ

Патруль миссии ОБСЕ попал под обстрел в районе Золотого Луганской области, находясь на оккупированной территории. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ОБСЕ.

Сообщается, что 29 мая патруль миссии в составе пяти сотрудников на двух авто находился на блокпосту боевиков так называемой "Луганской народной республики" на расстоянии около 1,7 км юго-западнее населенного пункта Молодежное - это район разведения сил в Золотом.

"Примерно в 13:37 наблюдатели услышали взрыв неопределенного происхождения ориентировочно в 100 м на юго-юго-запад, а член патруля извне почувствовал ударную волну в то время, когда представители вооруженных формирований у блокпоста спрятались в укрытии", - говорится в сообщении.

Патруль не смог определить тип примененного вооружение или направление огня. После обстрела боевики убрали заграждения, и сотрудники ОБСЕ смогли вернуться на базу в оккупированном Луганске.