В Китае до конца года может быть готова вакцина против коронавируса

Об этом со ссылкой на Государственную комиссию по надзору и управлению активами КНР сообщает Gulf News.

"Вакцина, которую разрабатывают совместно Пекинский институт биологических средств и Китайская национальная компания Biotec Group Co. Недавно прошла II фазу клинических испытаний и может быть готова к выходу на рынок в конце этого года или в начале следующего", - говорится в сообщении.

Напомним, что китайскими компаниями разработано уже пять вакцин, которые испытывают на людях. В Пекине круглосуточно работают органы здравоохранения, органы по контролю над наркотиками и научно-исследовательские институты совместно с местными медкомпаниями, чтобы предложить первую в мире успешную модель вакцины от коронавируса.