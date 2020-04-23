"Очень быстро" отправить военных в Миннеаполис готов Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов "очень быстро" отправить военных в Миннеаполис (штат Миннесота), где продолжаются массовые беспорядки. Трамп даст приказ войскам, как только попросят власти города.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме перед отлетом в штат Флорида.

"Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (местные власти - ред.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, как пишет издание Reuters, официальный представитель США рассказал, что Министерство обороны дало приказ нескольким офицерам военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе, если город попросит.