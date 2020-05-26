Руководство начало увольнять полицейских - по делу изнасилования в Кагарлыке

После резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения уволили 10 полицейских. Служебное расследование проводилось в отношении 19 сотрудников.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает пресс-служба регионального главка.

По его словам, на первом этапе прошло служебное расследование в отношении 19 сотрудников. В результате 10 работников Кагарлыцкого отделения уволены из рядов Национальной полиции.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления… Полицейские, причастные к совершению преступления, понесут наказание", - добавил Небитов.