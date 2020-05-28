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События Сегодня, 05:0022
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК

Компания ДТЭК вошла в список лучших работодателей Украины по версии исследования Best Employer Survey, который ежегодно проводят специалисты аудиторской компании EY Ukraine.

 

Об єтом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина

Вместе с ДТЭК в 2019 году наиболее популярными работодателями стали "Гугл", "Джапан Тобакко Интернешнл", "Кернел", "Кока-Кола", "Майкрософт", "Нестле", "СофтСерв", "Филип Моррис Украина", а также аудиторско-консалтинговые компании "Большой четверки".

Согласно исследованию, ключевые критерии выбора работодателя опытными кандидатами остаются без изменений: имидж компании на рынке (66% ответов респондентов), уровень заработной платы (66%), личностный и профессиональный рост (62%), карьерный рост (59%) и корпоративная культура (55%).

По словам директора по устойчивому развитию ДТЭК Александра Кучеренко, критерии отбора работодателя опытными кандидатами можно считать своеобразным стандартом на рынке труда, ведь эти люди могут сравнить условия работы в различных компаниях и точно знают, каким должен быть идеальный работодатель.

"В вопросах корпоративного развития для ДТЭК приоритетом является современная система оплаты труда в компании и ее уровень, предоставление лучших возможностей для обучения и развития сотрудников, поддержка талантливой молодежи, ценности, корпоративная культура и стандарты бизнеса", - отметил Кучеренко.

По его мнению, в условиях стремительной трансформации мира роль компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль и ответственность за обеспечение устойчивого развития и решения глобальных проблем.

"Изменения невозможны без эволюции ценностей и развития корпоративной культуры компании. Для нас люди - главное достояние и источник конкурентного преимущества ДТЭК. Это соответствует принципам Глобального договора ООН, которых придерживается наша компания в области управления персоналом. Как ответственный бизнес, ДТЭК интегрировал цели устойчивого развития ООН в свою стратегию ESG", - добавил Кучеренко.

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Теги: news, новости, Украина, ДТЭК, 7dniv, 7dnivinfo  
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