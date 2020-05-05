 

Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии

События Сегодня, 06:0035
Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии

Страны мира сократят расходы на вооружения из-за пандемии коронавируса. Среди прочего, это будет зависеть от политического выбора стран.

 

Об этом на форуме сообщил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит

По его словам, мировые расходы на вооружения будут сокращаться в ближайшие два года, но они по-прежнему остаются огромными.

"В 2019 году расходы на вооружение составили 1,9 трлн долларов, это рекордно высокий уровень. Скорее всего, это станет пиком и в 2020-2021 году можно ожидать снижения расходов. Насколько резким будет это снижение, сложно сейчас предсказать", - сказал Смит.

Директор SIPRI отметил, что сокращение расходов на армии будет зависеть не только от экономических факторов, связанных с коронакризисом, но и от долгосрочного социального и политического выбора стран.

Отметим, предприятия концерна "Укроборонпром" в 2019 году экспортировали заграницу вооружения и услуг на сумму 908 млн долларов. При этом в руководство "Укроборонпрома" ожидало увеличения продаж в 2020 году на 30%.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пандемия, Вооружение, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Массовые мероприятия 8-9 мая в Киеве проводить не будут
Массовые мероприятия 8-9 мая в Киеве проводить не будут
5-мая-2020, 13:14
Дефицит финансирования в 2020 будет почти в тысяче больниц
Дефицит финансирования в 2020 будет почти в тысяче больниц
22-апр-2020, 12:18
Падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах прогнозирует МВФ
Падение уровня жизни из-за пандемии в 170 странах прогнозирует МВФ
21-апр-2020, 14:16
Бюджет чрезвычайной ситуации одобрил Президент
Бюджет чрезвычайной ситуации одобрил Президент
18-апр-2020, 19:46
Падение экономики Украины будет глубже, чем в целом в мире, - консенсус-прогноз
Падение экономики Украины будет глубже, чем в целом в мире, - консенсус-прогноз
17-апр-2020, 13:44

Последние новости

06:00
События
Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии
05:00
События
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК
04:49
Публикации
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
03:00
События
Руководство начало увольнять полицейских - по делу изнасилования в Кагарлыке
01:00
Политика
По опросам доверие к Путину упало до 25%
Вчера, 2020-05-30
23:19
Политика
К работе Рада вернется 2 июня
22:32
События
"Очень быстро" отправить военных в Миннеаполис готов Трамп
22:29
События
Из-за прав мигрантов в Париже вспыхнули протесты
21:26
События
В Китае до конца года может быть готова вакцина против коронавируса
20:05
Политика
Где хранит свои миллионные доходы показал Зеленский в декларации
19:32
События
Первый участник перестрелки в Броварах арестован без права залога
19:11
События
Границу с Украиной открывают Словакия и Молдова
18:46
События
Под обстрел на блокпосту "ЛНР" попала миссия ОБСЕ
17:10
События
Выпуск Android 11 на фоне протестов в США отложил
15:29
Политика
На обращение по анбандлингу в Конституционный суд отреагировал оператор ГТС
14:53
Спорт
Коронавирусом заболели Игроки "Карпат", игру с "Мариуполем" отменили
14:37
События
Разумков подал декларацию
13:04
События
Новая вспышка коронавируса в Киеве, еще один пациент умер
11:22
События
Запуск корабля SpaceX на МКС могут снова отложить
11:20
События
В Харькове с участием полицейского авто произошло ДТП

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.05 (состоянием на 09:00)4424
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 28.05 (состоянием на 09:00)2352
Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США1844
Нестор Шуфрич передал в больницы Ужгорода уникальный прибор для выявления COVID-19 и гуманитарную помощь медикам1330
В случаи второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы1115
Виктор Медведчук: Украина готова покупать дорогой американский газ, лишь бы угодить хозяевам из США871
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.05 (состоянием на 09:00)707

Досуг

Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Какие женские пальто в тренде в сезоне 2020-2021. Какое пальто лучше купить для создания новых образов.
Вчера, 15:4588
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Рынок чая и кофе заполнен продукцией разного цвета и качества. Какие только варианты состава не придумывают производители, и часто то, что спрятано в упаковке, совсем не имеет ничего общего с вкусными и освежающими напитками. Выбрать настоящий чай и кофе помогут советы экспертов.
Вчера, 14:17101
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Абсолютным must-have для современных девушек и женщин стали ежедневные прокладки. Специальные изделия прочно вошли в нашу жизнь и стали практически незаменимыми. Зачем они нужны и какие бывают, что нужно знать о пользе и вреде ежедневок?
Вчера, 09:23125
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Сегодня специализированные рыбацкие кресла от латвийского бренда Norfin Lincoln NF стали обычным делом для рыболовов. Уникальные модели подходят для большинства рыбацких дисциплин.
Вчера, 00:21110
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Авторские букеты – композиции, составленные по индивидуальной схеме. Как правило, флористом с именем и персональным брендом. Авторские букеты можно назвать продуманными до мелочей – в них нет изъянов. Ведь обратить внимание на нетривиальную эстетику и роскошь дизайна можно только в том
28-мая-2020, 22:50103
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Автомобили марки Lexus получили широкое распространение на территории Украины. С каждым годом они становятся все более востребованными и получают достойное развитие.
28-мая-2020, 21:04144

События

Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии
Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии
Сокращение расходов будет зависеть не только от экономических факторов
Сегодня, 06:0036
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК
В компании отмечают, что в условиях стремительной трансформации мира роль бизнеса принципиально меняется
Сегодня, 05:0043
Руководство начало увольнять полицейских - по делу изнасилования в Кагарлыке
Руководство начало увольнять полицейских - по делу изнасилования в Кагарлыке
По результатам служебного расследования уволили 10 полицейских
Сегодня, 03:0054
"Очень быстро" отправить военных в Миннеаполис готов Трамп
"Очень быстро" отправить военных в Миннеаполис готов Трамп
Ранее в Миннеаполис прибыли бойцы Национальной гвардии
Вчера, 22:3274
Из-за прав мигрантов в Париже вспыхнули протесты
Из-за прав мигрантов в Париже вспыхнули протесты
Полиция применяет силу для разгона протестующих
Вчера, 22:2966
В Китае до конца года может быть готова вакцина против коронавируса
В Китае до конца года может быть готова вакцина против коронавируса
Вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывают китайские компании, могут начать использовать к концу этого года.
Вчера, 21:2670
7 Днів