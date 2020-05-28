Впервые SpaceX запустила в космос ракету с людьми

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту.

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).

Запуск корабля транслировало NASA.

Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени.

Трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

Впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".