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События Сегодня, 07:0055
Впервые SpaceX запустила в космос ракету с людьми

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту.

 

Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).

Запуск корабля транслировало NASA

Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени.

Трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

Впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

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