Впервые SpaceX запустила в космос ракету с людьми

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту.
Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).
Запуск корабля транслировало NASA.
Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени.
Трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.
Впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".