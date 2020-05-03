Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 23 672 случая коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 31 мая в Украине 23672 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 708 летальных, 9538 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 468 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 993 случая;
Волынская область - 908 случаев;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 739 случаев;
Закарпатская область - 1189 случаев;
Запорожская область - 444 случая;
Ивано-Франковская область - 1402 случая;
Кировоградская область - 511 случаев;
Киев - 2985 случаев;
Киевская область - 1573 случая;
Львовская область - 1669 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 293 случая;
Одесская область - 888 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ровенская область - 1713 случаев;
Сумская область - 168 случаев;
Тернопольская область - 1169 случаев;
Харьковская область - 1066 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 444 случая;
Черновицкая область - 3349 случаев;
Черкасская область - 402 случая;
Черниговская область - 167 случаев.