Гороскоп на сегодня (31.05.20)

Овен

Если в этот день не удастся решить вопросы, с которыми хотелось бы быстрее покончить, не огорчайтесь. К сожалению, не все зависит только от вас, иногда обстоятельства перемешивают все карты. На помощь со стороны рассчитывать не стоит, так как обещаний будет гораздо больше, чем конкретных действий.

Телец

Во многих делах вы будете сами себе голова, поэтому не ждите подсказок со стороны, принимайте решения самостоятельно. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями. Возможно, именно сейчас удастся завязать новые деловые знакомства. Скучать не придется, но помните, что под лежачий камень вода не течет.

Близнецы

Не бойтесь новых идей и не выпускайте инициативу из своих рук, какого бы вопроса это ни касалось. Как можно чаще бывайте там, где весело и интересно, в компании друзей. Впереди вас ожидает новое романтическое приключение.

Рак

Не все будет даваться вам без усилий. Сейчас придется быть откровенными, в первую очередь самим с собой, и не уходить от решения трудных задач. Все в ваших руках! Больше времени уделяйте своим родным. Они будут нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Лев

Вполне вероятно, что в этот день у вас все будет валиться из рук. Вы можете запутаться в своих чувствах и отношениях с человеком, который вызывает симпатию, и будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Не обижайте любимых людей, держите свои слова и эмоции под контролем.

Дева

Вам придется много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют изворотливости и хитрости. Придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен, скрывая свои подлинные мысли и чувства. Старайтесь бережно относиться к близким.

Весы

Это время больше располагает к неспешному выполнению дел или отдыху. Вам предстоит справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких. Но постарайтесь не терять спокойствия и не выясняйте отношений с теми, кто вам дорог.

Скорпион

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся реализовать. Правда, только в том случае, если будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложных обещаний и проявите себя пунктуальным и ответственным человеком.

Стрелец

В этот день нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций на окружающих. Перед тем как дать себе волю, подумайте, чего вы сможете добиться и будет ли это стоить потраченных нервов и сил. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные дела.

Козерог

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, вам и постараются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

Водолей

Сейчас идет хороший период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать вас к необдуманным и поспешным действиям, не поддавайтесь искушению. Постарайтесь быть более терпимыми и доброжелательными к тем людям, которых любите.

Рыбы

Сейчас подходящее время для самовыражения. Только не пытайтесь утверждаться за счет своих близких и любимых людей. Здесь ваши инициативы вряд ли воспримут с восторгом. В этот день стоит воздержаться от крупных приобретений, так как может оказаться, что вам не подходит то, что купили.