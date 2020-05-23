Взяли под стражу еще пятерых участников стрельбы в Броварах

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также в полиции сообщили, что уже задержаны 30 участников перестрелки в Броварах. Из них подозрение было сообщено 23 людям.

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.