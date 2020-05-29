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События Сегодня, 13:4524
В ходе протестов в США застрелили три человека

Начальник полиции Индианаполиса Рэндал Тейлор заявил, что по меньшей мере три человека были убиты на фоне протестов в центре Индианаполиса в субботу вечером. В полиции советуют избегать протестов.

 

Об этом пишет CNN

По словам Тейлора, полиция все еще проводит расследование и советует гражданам избегать района, где проходят протесты.

"Офицер полиции также получил легкие ранения сегодня вечером", - добавил начальник полиции.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Вскоре митинги и демонстрации охватили другие американские города. По данным СМИ страны, по состоянию на 30 мая протесты, переростающие в беспорядки, прошли уже в 30 городах.

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