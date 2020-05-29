 

Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе

События Сегодня, 15:3538
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе

Появились новые детали убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойд. Как оказалось, жертва и убийца, были когда-то коллегами и работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

 

Об этом сообщает издание RT в своем Telegram-канале со ссылкой на MSNBC.

По сообщениям СМИ, Шовин охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовин знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Флойд, США, Протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами
Протесты в Нью-Йорке завершились массовыми арестами
29-мая-2020, 20:30
ФБР начало
ФБР начало "серьезное расследование" по делу убийства в Миннесоте
29-мая-2020, 01:00
На что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19 - рассказал Шмыгаль
На что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19 - рассказал Шмыгаль
13-мая-2020, 12:10
Прокуроры не игнорируют ходатайства адвокатов Гандзюк - заявила Венедиктова
Прокуроры не игнорируют ходатайства адвокатов Гандзюк - заявила Венедиктова
1-мая-2020, 11:11
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
Медсестра с COVID-19 умерла в Херсонской области
2-апр-2020, 18:08

Последние новости

15:35
События
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
15:30
События
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
14:22
Политика
Могут возобновить поездки в проблемные регионы, но с ограничениями
13:53
События
Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
13:45
События
В ходе протестов в США застрелили три человека
13:42
События
В Иерусалиме полиция Израиля застрелила палестинца
11:37
События
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада
11:26
События
Взяли под стражу еще пятерых участников стрельбы в Броварах
11:23
События
6 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
11:21
События
Cемь штатов и округ Колумбия призвали Нацгвардию в связи с беспорядками
11:19
События
В 25 городах США из-за беспорядков введен комендантский час
11:15
Экономика
Курс доллара на неделю спрогнозировали аналитики
11:13
Политика
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал свою декларацию о доходах за 2019 год
11:11
События
Гороскоп на сегодня (31.05.20)
10:24
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)
09:52
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 31 Мая
08:00
Политика
Испанскую фирму в декларации не указал Баканов
07:00
События
Впервые SpaceX запустила в космос ракету с людьми
06:00
События
Расходы на вооружения в мире сократятся из-за пандемии
05:00
События
Одним из лучших работодателей Украины в 2019 году стал ДТЭК

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.05 (состоянием на 09:00)4761
Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США2332
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)1841
В случаи второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы1133
Виктор Медведчук: Украина готова покупать дорогой американский газ, лишь бы угодить хозяевам из США1099
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.05 (состоянием на 09:00)717
ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО: ПРИГОВОР ОТРАЖЕНИЮ448

Досуг

Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Какие женские пальто в тренде в сезоне 2020-2021. Какое пальто лучше купить для создания новых образов.
Вчера, 15:45108
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Рынок чая и кофе заполнен продукцией разного цвета и качества. Какие только варианты состава не придумывают производители, и часто то, что спрятано в упаковке, совсем не имеет ничего общего с вкусными и освежающими напитками. Выбрать настоящий чай и кофе помогут советы экспертов.
Вчера, 14:17221
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Абсолютным must-have для современных девушек и женщин стали ежедневные прокладки. Специальные изделия прочно вошли в нашу жизнь и стали практически незаменимыми. Зачем они нужны и какие бывают, что нужно знать о пользе и вреде ежедневок?
Вчера, 09:23154
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Сегодня специализированные рыбацкие кресла от латвийского бренда Norfin Lincoln NF стали обычным делом для рыболовов. Уникальные модели подходят для большинства рыбацких дисциплин.
Вчера, 00:21131
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Авторские букеты – композиции, составленные по индивидуальной схеме. Как правило, флористом с именем и персональным брендом. Авторские букеты можно назвать продуманными до мелочей – в них нет изъянов. Ведь обратить внимание на нетривиальную эстетику и роскошь дизайна можно только в том
28-мая-2020, 22:50105
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Автомобили марки Lexus получили широкое распространение на территории Украины. С каждым годом они становятся все более востребованными и получают достойное развитие.
28-мая-2020, 21:04147

События

Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
Появились новые детали убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойд.
Сегодня, 15:3539
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
В Доброполье Донецкой области вчера вечером пропали трое малолетних детей
Сегодня, 15:3040
Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
Подтопления возможны на реках бассейна Сян и Днестр
Сегодня, 13:5355
В ходе протестов в США застрелили три человека
В ходе протестов в США застрелили три человека
Демонстрации проходят в центре Индианаполиса
Сегодня, 13:4551
В Иерусалиме полиция Израиля застрелила палестинца
В Иерусалиме полиция Израиля застрелила палестинца
Полиция устроила погоню за палестинцем из-за подозрения, что у него может быть пистолет
Сегодня, 13:4247
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада
В Виноградове продолжаются поиски тела убитого недавно Василия Гоблика
Сегодня, 11:37102
7 Днів