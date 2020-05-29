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События Сегодня, 16:5142
Пропуск через КПП "Тиса" в Закарпатской области приостановили

В Закарпатской области приостановили пропуск через контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Сейчас въезд и выезд на пункте пропуска заблокирован водителями.

 

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы

В ведомстве обвинили "отдельных лиц, следующих на въезд в Украину, которые не прошли положенные виды контроля".

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого привлекли дополнительные силы Госпогранслужбы. К тому же, людям советуют учесть сложившуюся ситуацию при и, по возможности, воздержаться от поездки или выбрать другие пункты пропуска.

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Теги: news, новости, Украина, КПП, Тиса, 7dniv, 7dnivinfo  
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