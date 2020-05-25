Трамп не планирует использовать Нацгвардию на федеральном уровне

Администрация президента США Дональда Трампа пока не планирует использовать Национальную гвардию на федеральном уровне. Пока за безопасность отвечают местные и государственные правоохранительные органы.

Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

По его словам, в случае, если местные органы власти не смогут взять под контроль ситуацию, контроль будет передан Нацгвардии.

"В настоящее время мы не собираемся федерализировать гвардию. Но, при необходимости, у нас есть дополнительные военные активы, которые могут быть развернуты, если губернаторы и мэры нуждаются в этом, и они не могут получить контроль над ситуацией. Мы сделаем все, что нужно губернаторам или мэрам, чтобы сохранить контроль над своими городами", - сказал О'Брайен.

При этом в Нацгвардии отметили, что уже 5 тысяч ее солдат задействованы в 15 штатах и Вашингтоне. Кроме этого еще 2 тысячи военнослужащих готовы быть задействованы для обеспечения правопорядка.

Отметим, беспорядки в США вспыхнули после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.