 

Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ

События Сегодня, 18:5932
Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран отказался отправлять Украине "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Вместо этого бортовые самописцы могут быть отправлены во Францию.

 

Об этом сообщает иранское издание ISNA. 

Отмечается, что на такой шаг иранское правительство может пойти в связи с задержкой ответа с украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны Иран, скорее всего, отправит черный ящик украинского самолета во Францию", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января во время взлета из аэропорта Тегерана. Рейс планировался в Киев. Тогда погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Анализ "черных ящиков" самолета МАУ был отложен в апреле из-за пандемии коронавируса. При этом правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. Он обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Катастрофа, МАУ, Черные_ящики, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Против торговца оружием связанного с иранскими военными США ввели санкции
Против торговца оружием связанного с иранскими военными США ввели санкции
2-мая-2020, 09:37
Расследованию причин авиакатастрофы в Иране, пандемия не помешает
Расследованию причин авиакатастрофы в Иране, пандемия не помешает
17-апр-2020, 11:35
Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании - катастрофа МАУ в Тегеране
Иран предлагает Украине меморандум о взаимопонимании - катастрофа МАУ в Тегеране
15-апр-2020, 12:06
Немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ, Украина ожидает от Ирана
Немедленного объяснения ситуации с расследованием катастрофы МАУ, Украина ожидает от Ирана
7-апр-2020, 10:06
Опубликованы фото «летающей больницы» для зараженных коронавирусом
Опубликованы фото «летающей больницы» для зараженных коронавирусом
2-апр-2020, 00:00

Последние новости

19:02
События
Успешно состыковался с МКС Корабль SpaceX
18:59
События
Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ
18:57
События
Трамп не планирует использовать Нацгвардию на федеральном уровне
17:02
Политика
За возобновление системы санэпидемконтроля выступил Ляшко
16:51
События
Пропуск через КПП "Тиса" в Закарпатской области приостановили
15:35
События
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
15:30
События
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
14:22
Политика
Могут возобновить поездки в проблемные регионы, но с ограничениями
13:53
События
Подъем уровня воды в реках ожидается в Украине
13:45
События
В ходе протестов в США застрелили три человека
13:42
События
В Иерусалиме полиция Израиля застрелила палестинца
11:37
События
Резонансное убийство в Виноградове: среди подозреваемых - воспитательница детсада
11:26
События
Взяли под стражу еще пятерых участников стрельбы в Броварах
11:23
События
6 участников перестрелки в Броварах арестовал суд
11:21
События
Cемь штатов и округ Колумбия призвали Нацгвардию в связи с беспорядками
11:19
События
В 25 городах США из-за беспорядков введен комендантский час
11:15
Экономика
Курс доллара на неделю спрогнозировали аналитики
11:13
Политика
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подал свою декларацию о доходах за 2019 год
11:11
События
Гороскоп на сегодня (31.05.20)
10:24
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 30.05 (состоянием на 09:00)4770
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 31.05 (состоянием на 09:00)2789
Белый дом заблокировали, полицию забросали камнями - протесты в США2487
Виктор Медведчук: Украина готова покупать дорогой американский газ, лишь бы угодить хозяевам из США1169
В случаи второй волны коронавируса Минздрав будет предлагать другую стратегию борьбы1139
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 29.05 (состоянием на 09:00)718
ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО: ПРИГОВОР ОТРАЖЕНИЮ455

Досуг

Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Женское пальто и создание стильного образа на весну и осень
Какие женские пальто в тренде в сезоне 2020-2021. Какое пальто лучше купить для создания новых образов.
Вчера, 15:45112
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Как купить «настоящий» чай и кофе: советы экспертов
Рынок чая и кофе заполнен продукцией разного цвета и качества. Какие только варианты состава не придумывают производители, и часто то, что спрятано в упаковке, совсем не имеет ничего общего с вкусными и освежающими напитками. Выбрать настоящий чай и кофе помогут советы экспертов.
Вчера, 14:17429
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Ежедневные прокладки: польза или вред?
Абсолютным must-have для современных девушек и женщин стали ежедневные прокладки. Специальные изделия прочно вошли в нашу жизнь и стали практически незаменимыми. Зачем они нужны и какие бывают, что нужно знать о пользе и вреде ежедневок?
Вчера, 09:23159
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Рыбацкое кресло Norfin Lincoln NF — комфорт по приемлемой цене который нельзя недооценить!
Сегодня специализированные рыбацкие кресла от латвийского бренда Norfin Lincoln NF стали обычным делом для рыболовов. Уникальные модели подходят для большинства рыбацких дисциплин.
Вчера, 00:21139
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Чем авторские букеты отличаются от обычных?
Авторские букеты – композиции, составленные по индивидуальной схеме. Как правило, флористом с именем и персональным брендом. Авторские букеты можно назвать продуманными до мелочей – в них нет изъянов. Ведь обратить внимание на нетривиальную эстетику и роскошь дизайна можно только в том
28-мая-2020, 22:50106
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Самые популярные автомобили Lexus в Украине
Автомобили марки Lexus получили широкое распространение на территории Украины. С каждым годом они становятся все более востребованными и получают достойное развитие.
28-мая-2020, 21:04150

События

Успешно состыковался с МКС Корабль SpaceX
Успешно состыковался с МКС Корабль SpaceX
Астронавты взойдут на борт МКС в 19:45
Сегодня, 19:0237
Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ
Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ
Иран сообщил о задержке с ответом украинской стороны
Сегодня, 18:5935
Трамп не планирует использовать Нацгвардию на федеральном уровне
Трамп не планирует использовать Нацгвардию на федеральном уровне
Пока за безопасность отвечают местные правоохранительные органы
Сегодня, 18:5741
Пропуск через КПП "Тиса" в Закарпатской области приостановили
Пропуск через КПП "Тиса" в Закарпатской области приостановили
В Госпогранслужбе обвиняют водителей, которые не прошли положенные виды контроля
Сегодня, 16:5154
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
Джордж Флойд и полицейский-убийца были коллегами-вышибалами в ночном клубе
Появились новые детали убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойд.
Сегодня, 15:3571
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
Всю ночь в Донецкой области полиция и 200 волонтеров искали трех пропавших детей
В Доброполье Донецкой области вчера вечером пропали трое малолетних детей
Сегодня, 15:3062
7 Днів