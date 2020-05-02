Отправить во Францию могут "Черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран отказался отправлять Украине "черные ящики" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Вместо этого бортовые самописцы могут быть отправлены во Францию.

Об этом сообщает иранское издание ISNA.

Отмечается, что на такой шаг иранское правительство может пойти в связи с задержкой ответа с украинской стороны.

"В ответ на задержку украинской стороны Иран, скорее всего, отправит черный ящик украинского самолета во Францию", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января во время взлета из аэропорта Тегерана. Рейс планировался в Киев. Тогда погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Анализ "черных ящиков" самолета МАУ был отложен в апреле из-за пандемии коронавируса. При этом правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании. Он обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.