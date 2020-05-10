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События Сегодня, 20:21348
Бывший боец "Айдара" рассказал о пытках в батальоне - "кому-то из пленных отпилили руку"

Об этом он сообщил в интервью изданию "Спектр".

 

Асеев вспоминает, как однажды его отправили допрашивать человека, которого задержали по подозрению в сепаратизме.

"Пленный был командиром девятой роты ополчения из Счастья. Местный человек, который попал в плен вместе с сыном. Фамилию никогда не забуду: Нееш-папа. Штабист хотел получить имена и отправить группу на их задержание", - заявил Асеев.

По его словам, после того, как он сказал пленному выйти из камеры, мужчина оказался не в состоянии стоять на ногах. При этом условия, в которых находился задержанный, были далеко не гуманными.

"Он говорит, что не может (выйти - Ред.) и задирает штанину. А там торчит кость ноги. Вокруг кости все уже черное. Вокруг - полнейшая антисанитария. Он сидит на полу, а ноги вперед вытянуты. Говорит: "Я не могу даже встать". Я спросил, был ли врач. Никого не было. Часового прошу позвать врача. Принес ему воды. Я спросил, готов ли он назвать тех, кому они выдавали оружие. Готов. Но ему нужен врач. Прибежали еще: мол, надо узнать у Мельничука, можно ли к нему еще кому-то заходить. А командир — в Киеве…", - добавил правозащитник.

Асеев также рассказал, что пленного по фамилии Нееш-папа украинские военные планировали обменять на Надежду Савченко. Однако из-за тяжелого состояния задержанного, он мог не дожить до обмена без срочной медицинской помощи.

"Стали звонить Мельничуку, который на очередном ток-шоу на ТВ сидел.  Он недоволен. Рявкнул: "Так, все отошли. Никто к нему не подходит, пока я не вернусь". Все разошлись. Я постоял, посмотрел и да, тоже ушел. На следующий день пленный умер… В тот вечер мы с товарищем как раз вернулись из продуктового магазина. А там уже разборки идут: пьяный друг комбата что-то выясняет. Потом меня вызвали. "Ты заходил к этому?" Заходил, а что? А он, оказывается, умер", - сказал бывщий боец "Айдара".

После этого инцидента Асеев доложил о произошедшем Мельничуку.

"На следующий день приезжает Мельничук, которому я все резко высказал. Тем более, что ранее уже слышал о том, что кому-то из пленных отпилили руку... Я сам слышал, как кто-то орал жутким голосом в подвале, а на следующий день говорят, что он умер. Это правда о руке или нет? Начал его зажимать. Он психанул и меня закрыли самого на подвале", - рассказал Асеев.

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Теги: news, новости, Украина, Айдар, Пытки, 7dniv, 7dnivinfo  
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