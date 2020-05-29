До сих пор продолжается суд над участниками перестрелки в Броварах

Суд по избранию меры пресечения участникам массовой перестрелки в Броварах до сих пор продолжается. По состоянию на 18 часов суд принял решение относительно 12 из 23 подозреваемых.

Об этом сообщила полиция Киевской области на странице в Facebook.

Так, 12 участников перестрелки в Броварах уже отправили под арест на 60 дней без права залога, но суд над 11 подозреваемыми продолжается до сих пор.

Отметим, что согласно закону, у правоохранителей есть всего 72 часа с момента задержание для избрания меры пресечения. Если за это время суд не примет решения, то задержанных придется отпустить.