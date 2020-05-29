 

Движение "Антифа" Трамп признал террористической организацией

События Сегодня, 21:5853
Движение "Антифа" Трамп признал террористической организацией

Ультралевое движение "Антифа", в которое входят вооруженные группы антифашистов, было признано террористической организацией в Соединенных Штатах Америки. Движение хотели признать террористическим еще в 2019 году.

 

Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на странице в Twitter

"Соединенные Штаты Америки признают "Антифа" террористической организацией", - написал он.

Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам, которые охватили американские города после убийства афроамериканца в Миннеаполисе. Участники движения и сами принимают активное участие в этих беспорядках.

Отметим, в 2018 году участники "Антифа" избили 38-летнего Пола Уешла. На мужчину напала группа представителей движения, когда он принимал участие в демонстрации в Портленде. Как рассказал потерпевший, нападавшие требовали бросить на землю флаг США, который он держал в руках.

Еще один инцидент с участием "Антифа" произошел в 2019 году в том же Портленде. Тогда антифашисты избили журналиста и блогера Энди Го, который в своих публикациях обвинял движение в насилии. После того Трамп пообещал признать "Антифа" террористами, но окончательного решения так и не было.

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Теги: news, новости, Украина, США, Протесты, Антифа, 7dniv, 7dnivinfo  
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