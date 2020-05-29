Почему Facebook ничего не делает с постами Трампа, объяснил Цукерберг

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему Facebook не будет предпринимать никаких действий из-за постов президента США Дональда Трампа. Американский лидер пригрозил, что "мародерство" в Миннеаполисе приведет к "стрельбе".

Об этом пишет CNN.

Отметим, Цукерберг опубликовал объяснение после того, как Twitter пометил пост Трампа значком, который предупреждает о насилии.

"Я знаю, что многие расстроены тем, что мы оставили посты президента", - написал Цукерберг.

Сообщения Трампа в Facebook, Instagram и Twitter гласят:

"Эти бандиты позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что военные будут с ним все время. Любые трудности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начнется мародерство, начнется стрельба. Спасибо!", - написал Трамп в соцсетях.

Facebook молчал по этому вопросу в течение 18 часов, пока не появился пост Цукерберга.

"Мы очень внимательно посмотрели на пост, в котором обсуждались протесты в Миннесоте, чтобы оценить, нарушает ли он нашу политику. Хотя у поста была тревожная историческая справка, мы решили оставить его, потому что ссылки на Национальную гвардию означали, что мы рассматриваем это как предупреждение о действиях государства, и мы думаем, что люди должны знать, планирует ли правительство применить силу", - написал основатель Facebook.