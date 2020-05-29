 

Меры из-за ограничения автономии Гонконга готовит Британия

События Сегодня, 05:0027
Меры из-за ограничения автономии Гонконга готовит Британия

Британия готовит меры в ответ на применение Китаем закона о национальной безопасности Гонконга, который существенно ограничивает автономию этого региона. Лондон планирует выдавать жителям Гонконга специальный паспорт.

 

Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Reuters

Так, Лондон планирует использовать возможность расширения визовых прав жителей Гонконга, обладающих специальным паспортом BN(O), который дает право переехать без дополнительных разрешений в Британию. Однако по новым правилам владелец паспорта не может получить работу или постоянное проживание в Британии.

Отметим, сейчас такими британскими паспортами владеют около 300 тысяч жителей Гонконга, а получить его могут еще 2,9 миллиона граждан, которые родились до июля 1997 года, то есть в те времена, когда Гонконг был колонией Британии.

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Теги: news, новости, Украина, Гонконг, Китай, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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