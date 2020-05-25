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События Сегодня, 07:0035
Через год после пожара в Париже открыли площадь перед Нотр-Дам

В Париже сегодня, 31 мая, открыли для посетителей площадь перед Собором Парижской Богоматери. Впервые после пожара в соборе туристы и жители города смогут попасть на площадь.

 

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV

Шлагбаумы на входе к площади были сняты сегодня в 15:00, после чего площадь перед Нотр-Дам официально открыли для посетителей. На открытии присутствовали мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры страны Франк Ристер.

Как заявил Ристер, открытие площади является очень красивым символом, представляющим собой первый шаг к восстановлению собора.

Отметим, пожар в соборе Нотр-Дам произошел 15 апреля 2019 года. Огнем были уничтожены шпиль и кровля собора, а также повреждены интерьер, верхние стены и окна. Площадь перед собором была закрыта из-за загрязнения свинцом, который содержался в элементах кровли.

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Теги: news, новости, Украина, Нотр_Дам, 7dniv, 7dnivinfo  
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