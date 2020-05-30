 

За "Антифа" из-за участия в беспорядках в США возьмется ФБР

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За "Антифа" из-за участия в беспорядках в США возьмется ФБР

Антитеррористические подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) будут расследовать насилие участников "Антифа" и других группировок во время беспорядков в США, вызванных убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Их действия будут рассматриваться как внутренний терроризм.

 

Об этом говорится в заявлении генерального прокурора США Уильяма Барра

Он отметил, что голоса мирных и законных протестов "были захвачены насильственными радикальными элементами".

"Группы внешних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свою собственную отдельную, насильственную и экстремистскую повестку дня", - говорится в заявлении.

Для выявления организаторов и зачинщиков преступлений будут задействованы 56 антитеррористических групп ФБР.

"Действия федеральных правоохранительных органов будут направлены на задержание и предъявление обвинений склонным к насилию радикальным агитаторам, которые перехватили мирную акцию протеста и нарушают федеральное законодательство", - заявил Барр.

"Насилие, подстрекаемое и осуществляемое "Антифа" и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и мы с ним будем поступать соответствующим образом", - добавил он.

Массовые беспорядки вспыхнули в США после 25 мая, когда в Миннеаполисе полицейские во время задержания убили афроамериканца Джорджа Флойда. Люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок.

Сначала массовые протесты возникли в Миннеаполисе, но позже они распространились по другим крупным городам США и переросли в беспорядки.

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