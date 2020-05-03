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События Сегодня, 09:2723
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.06 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 24012 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1005 случаев;
Волынская область - 932 случая;
Днепропетровская область - 942 случая;
Донецкая область - 163 случая;
Житомирская область - 742 случая;
Закарпатская область - 1206 случаев;
Запорожская область - 447 случаев;
Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
Кировоградская область - 514 случаев;
Киев - 3043 случая;
Киевская область - 1600 случаев;
Львовская область - 1700 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 270 случаев;
Ровенская область - 1770 случаев;
Сумская область - 170 случаев;
Тернопольская область - 1176 случаев;
Харьковская область - 1083 случая;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 454 случая;
Черновицкая область - 3377 случаев;
Черкасская область - 406 случаев;
Черниговская область - 177 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, Статистика, 7dniv, 7dnivinfo  
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