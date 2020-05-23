Какие сегодня праздники, события - 1 Июня

Международные

ООН — Всемирный день родителей.

Международный день защиты детей.

Всемирный день молока

Национальные

Багамские Острова — День труда.

Камбоджа — День посадки деревьев.

Кения — День Свободы.

Китай — День ребёнка.

Монголия — День матери и ребёнка.

Палау — День президента.

Россия — День Северного флота.

Самоа — День Независимости.

США, Теннесси — День государственности[источник не указан 731 день].

Тунис — День Конституции.

Религиозные

Православие

память священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трёх пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100);

память преподобного Корнилия, чудотворца Комельского (1537);

память благоверного великого князя Димитрия Донского (1389);

память преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420);

память благоверного князя Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523);

память преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского) (1609);

память мученика Калуфа Египтянина (284—303);

память преподобного Иоанна, епископа Готфского (790);

память священномучеников Матфия Вознесенского (1919), Виктора Каракулина, пресвитеров (1937), Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Курского, Антония (Панкеева), епископа Белгородского, Митрофана Вильгельмского, Александра Ерошова, Михаила Дейнеки, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Саульского, Павла Брянцева, Павла Попова, Георгия Богоявленского, пресвитеров (1938) и мученика Михаила Вознесенского (1938);

преподобномученика Валентина (Лукьянова), иеромонаха (1940).

Именины

Православные: Анастасия, Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ипполит, Корней, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Онуфрий, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий.

События

До XVIII века

17 до н. э. — на секулярных (вековых) играх 1—3 июня римский принцепс Август отметил начало новой эры — эры всеобщего мира. Её высшими ценностями он провозгласил верность, мир, честь, нравственность и мужество. Первые секулярные игры — праздник жертвоприношения подземным богам — состоялись в 249 г. до н. э. во время первой Пунической войны и должны были затем повторяться каждые сто лет, но в 49 г. до н. э. не состоялись из-за гражданской войны. Август восстановил древнюю традицию.

193 — в своём дворце убит римский император Марк Дидий Север Юлиан.

1252 — Альфонсо X становится королём Кастилии и Леона.

1298 — произошло Сражение при Трейдене между войском Ливонского ордена и войском Великого княжества Литовского.

1479 — В Копенгагене открыт первый в Дании университет.

1485 — Венгерский король Матьяш I Корвин захватил Вену.

1495 — первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчётах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор (John Cor).

1533 — состоялась коронация Анны Болейн.

1648 — в ходе Английской гражданской войны войска парламента разгромили кавалеров в битве при Мейдстоне.

1670 — между Чарльзом II, королём Англии и Людовиком XIV, королём Франции, был подписан секретный Дуврский договор, объединивший их страны в грядущей войне против Республики Соединённых провинций.

1679 — Ковенантские войны: шотландские ковенантеры разгромили королевскую армию под руководством Джона Грэхема в Битве при Драмклог.

XVIII век

1725 — в царствование Екатерины I учреждён Орден Святого Александра Невского.

1787 — Екатерина II устроила смотр русского флота в Инкермане.

1792 — Кентукки становится 15-м штатом США.

1794 — Французские революционные войны: произошло сражение, известное как Славное первое июня.

1796 — Теннесси становится 16-м штатом США.

1798 — в Санкт-Петербурге учреждён институт Святой Екатерины для благородных девиц.

XIX век

1806 — в городе Петербурге заложено здание Смольного института (архитектор Джакомо Кваренги).

1816 — консул Парагвая Хосе Гаспар Родригес де Франсия стал Постоянным диктатором Республики (исп. Dictador Perpetuo de la Republica), через четыре года переименовав свой пост в Верховного диктатора (исп. El Supremo Dictador). На этом посту Франсия, обладая неограниченной властью, находился до своей смерти в 1840.

1830 — в Петербурге вокруг Спасо-Преображенского собора установлена ограда из турецких орудий — трофеев русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

1831 — английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1838 — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко

1858 — изготовлены первые канадские монеты.

1860 — Принц Уэльский Альберт Эдуард (будущий король Эдуард VII) заложил в Оттаве фундамент здания канадского парламента.

1862 — на всей территории США запрещено рабство.

1863 — первый управляемый полёт на дирижабле «Аэрон-1» без двигателя. Дирижабль мог отрываться от земли, лететь против ветра и совершать плавную посадку. Это происходило за счёт перемещения кабины и наклона дирижабля вверх или вниз. Полёт совершался за счёт сброса балласта.

1867

В Российской империи введён институт мировых судей.

Торонто провозглашён столицей канадской провинции Онтарио.

1868 — подписан договор Боске-Редондо, который регулировал судьбу навахо.

1869

Американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.

В Дании основано Большое Северное Телеграфное общество, построившее в последующие десятилетия станции подводной связи на всём пространстве Российской империи. Одна из старейших действующих в настоящее время в Западной Европе компаний — партнёров России.

1880 — в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон — предтеча современных телефонов-автоматов.

XX век

1920 — американский Сенат отверг предложение президента США В. Вильсона установить американский протекторат над Арменией.

1922

Создана Ойротская автономная область в составе Алтайского края, ныне Республика Алтай.

Открыта первая в СССР международная авиалиния Москва — Кёнигсберг.

1924 — со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

1927 — всех водителей канадской провинции Онтарио обязали получить водительские права.

1931 — заключён контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов.

1933 — в СССР сформирована Северная военная флотилия с местом базирования — Кольский залив. Командующим назначен Захар Закупнев

1935

В Англии введён экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

Первый полёт самолёта-амфибии S-43.

1936

Открылась первая в СССР трансконтинентальная авиалиния из Москвы во Владивосток, одна из самых протяжённых в мире. В те времена перелёты совершались с промежуточными посадками за 4 суток.

Свадьба Чарли Чаплина и Полетт Годдар.

1938 — вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил ¢10, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше $75 000. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел (Jerome «Jerry» Siegel), а художником — Джо Шустер (Joe Shuster).

1945 — началась выдача властями Великобритании казаков, боровшихся против большевизма, Советскому Союзу. Впоследствии выданные были репрессированы.

1946 — впервые в Британии выданы телевизионные лицензии; они стоят £2.

1948 — впервые в Великобритании доставку авиапочты вертолётами начала выполнять фирма «Бритиш Юропиэн Эруэйз».

1950

Фирма грамзаписи «Decca Records» выпустила первую в мире пластинку на 331⁄3 об/мин.

Первый полёт самолёта Дуглас А2D-1 «Скайшарк».

1955 — утверждён эскизный проект вертолёта Ми-6.

1960 — выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево

1962

В СССР цены на мясо, молоко, масло и яйца повышены на 25-30 %.

Провозглашена независимость Западного Самоа.

1964 — группа «Роллинг Стоунз» прилетела в аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке для проведения своего первого американского турне.

1965 — писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1966

По китайскому национальному радио зачитано дацзыбао, призывающее к борьбе против буржуазии, с чего началась массовая кампания репрессий против интеллигенции.

В Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.

1967 — вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» — лучший альбом всех времён по версии журнала «Rolling Stone».

1970 — катастрофа чехословацкого Ту-104 близ Триполи (Ливия). Погибли 13 человек.

1976 — катастрофа советского Ту-154 в Экваториальной Гвинее. Погибли 45 человек.

1979 — рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

1980 — начал работу телеканал Теда Тернера — «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

1988 — вступил в силу договор РСМД между СССР и США, подписанный М. С. Горбачёвым и Р. Рейганом в декабре 1987 г.

1990

На экраны США вышел фильм Пола Верховена с участием Арнольда Шварценеггера «Вспомнить всё».

На канатной дороге в Тбилиси произошла авария, жертвами которой стали 19 человек.

1992 — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда (МВФ).

1997 — в Екатеринбурге дебютировала группа «Чичерина», солист — Юля Чичерина.

XXI век

2001

В непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

В результате теракта у дискотеки «Дольфи» в Тель-Авиве (Израиль) были убиты 21 человек, 120 — ранены.

2002 — начало вещания ТВС (закрыт в июне 2003).

2005 — жители Нидерландов на референдуме отвергли проект Евроконституции.

2008 — в Москве на Тверской и Большой Никитской улицах состоялись акции российских сексуальных меньшинств.

2009 — крупнейшая в истории «Air France» авиакатастрофа над Атлантическим океаном.

2011 — судно с беженцами на борту потерпело кораблекрушение у побережья Туниса.