Гороскоп на сегодня (01.06.20)

Овен

В первый день лета действуйте осторожно и рискуйте лишь тогда, когда это действительно необходимо: именно такой подход дает шанс достичь успехов. Поладить с окружающими трудно, возникает много разногласий. Не исключены ссоры с теми, кто прежде при любых обстоятельствах был на вашей стороне. Воздержитесь от двусмысленных замечаний, шуток, которые могут показаться кому-то обидными. Лучше не давать советов, если о них не просят. Вторая половина дня – подходящее время для решения финансовых вопросов, составления и изучения документов. Вы внимательны к деталям, ничего не упускаете.

Телец

Сегодня следует исключить любой риск и действовать осторожно во всем, что касается финансов и согласования важных документов. В этот день будет сложно выстраивать взаимоотношения с окружающими. Вас могут подвести, ваши партнеры откажутся от сделки или предложат перенести ее. Также могут активизироваться недруги, которые будут плести интриги за вашей спиной и ставить палки в колеса. Наиболее продуктивное время для решения важных дел будет во второй половине дня.

Близнецы

Близнецам сегодня лучше заниматься саморазвитием и самоанализом. Займитесь спортом, сходите на прогулку. Отлично скажется на организме массаж и обертывание тела. Отложите пока все дела и не решайте важные вопросы. Вермя пока для этого не пришло.

Рак

Звезды пророчат Ракам, что сегодня у вас будет активный интеллектуальный день. Настраивайтесь на плодотворный труд. У вас произойдет встреча с человеком, который окажет влияние на ваше денежное благосостояние — будьте собраны и позитивны. В любви вы романтичны и находитесь на пути к серьезным отношениям.

Лев

Сегодня вы свободны в выборе круга общения, обладаете влиянием и авторитетом, можете позволить себе дополнительные расходы на комфорт и роскошь. Дамы-Львицы будут красивы и привлекательны, сознание своей женской неотразимости поможет им преодолеть неприятные моменты дня.

Дева

Сегодня Девам стоит уделить внимание своей личной жизни. День способствует искренности, создает подходящий настрой для свидания и вручения подарков, помогает возобновить забытый флирт или приостановленный роман. Таланты и креативные идеи лучше реализовывать в мирном творчестве — например, через хобби, связанное с дизайном, украшениями, визажем. Хорошо развивать чувство красоты и гармонии у детей.

Весы

у Весов сегодня будет беспокойный день. В рабочих делах все хорошо, но вы рискуете влюбиться в своего сотрудника. Если у вас есть отношения, которыми вы дорожите, останьтесь дома и не искушайте себя, пока этот день не пройдет.

Скорпион

Вам многое дается проще, чем другим. Лучше будет, если этого никто не заметит. Старайтесь не давать окружающим лишних поводов для зависти. Не рассказывайте обо всех своих победах: чуть позже о них и так станет известно. В остальном день благоприятен, и этим нужно воспользоваться, чтобы решить действительно важные для вас вопросы.

Стрелец

Стрельцам сегодня звезды советуют не воспринимать слишком близко к сердцу критику и замечания. Ваши дела в этот день, вероятно пойдут не так, как вы их запланировали. Проявляйте больше спокойствия и хладнокровия, это сведет к минимуму возможные финансовые потери. Сделки сегодня обещают быть выгодными. Для того, чтобы в семье был мир и спокойствие, вам придется приложить усилия.

Козерог

Сегодня Козерогам выгодна скромность запросов. Снизив на время свои требования к жизни и всюду продвигаясь мелкими шагами, вы получите небольшие, но приятные и надежные результаты. Благодаря чутью и стечению обстоятельств, вы сможете попасть в нужное вам место в нужный момент, сделать правильный выбор, или остаться незамеченным теми, с кем не хотите встречи. Возможны удачные качественные покупки.

Водолей

Ситуация потребует от Водолея решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Водолея хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Водолею сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.

Рыбы

Гороскоп на 1 июня говорит Рыбам, что в этот день нужно постараться хорошо отдохнуть. Постарайтесь поспать больше обычного, чтобы хорошенько отдохнуть. Пересмотрите свое отношение к некоторым вещам, которые затрудняют вашу жизнь. Пора бросать вредные привычки.