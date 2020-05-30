В США комендантский час ввели более 40 городов

Власти более 40 американских городов ввели комендантский час из-за массовых беспорядков, начавшихся после после убийства полицией афроамериканского жителя Миннеаполиса. Комендантский час введен в отдельных городах в 22 штатах.

Об это сообщает CNN.

Так, в Аризоне по всему штату введен недельный комендантский час.

Штат Калифорния - округ Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд, Сан-Хосе. Колорадо - Денвер. Флорида - Майами, округ Ориндж, Джексонвилль, Орландо. Джорджия - Атланта. Иллинойс - Чикаго. Индиана - Индианаполис. Кентукки - Луисвилль. Мичиган - Детройт.

В штате Миннесота комендантский час введен в городах Миннеаполис и Сент-Пол. В Миссури - в Канзас-Сити. В Нью-Йорке - в Рочестере.

В Огайо особый режим дейтсвует в городах Цинциннати, Кливленд, Колумбус, Дейтон, Толедо. В Орегоне - в Портленде, Юджине.

В штате Пенсильвания комендантский час введен в городах Филадельфия и Питтсбург. Также в городах Чарлстон, Колумбия, Миртл-Бич, штат Южная Каролина. В штате Теннесси комендантский час введен в Нэшвилле, а в Техасе - в Далласе и Сан-Антонио.

Также особый режим дейтсвует в городах Солт-Лейк-Сити (штат Юта), Ричмонд (штат Вирджиния), Сиэтл (штат Вашингтон), Вашингтон (округ Колумбия), а также Милуоки и Мэдисон(штат Висконсин).

Кроме того, в шататх Аризона, Техас и Вирджиния введе режим чрезвычайной ситуациин.

Также отмечается, что в Чикаго закрыт центральный деловой район и район Loop. Въезд туда разрешен только для сотрудников фирм и жителей.

В Миннесоте закрыты основные шоссе.

Кроме того, по информации CNN, сотрудники Белого дома получили электронные письма с рекомендацией временно не выходить на работу из-за протестов.

В письмах также отмечается, что на территории резиденции президента США поддерживается "повышенный уровень безопасности".