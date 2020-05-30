Чем займется экипаж корабля SpaceX на МКС стало известно

Прибывшие на космическом корабле Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен во время пребывания на Международной космической станции (МКС) должны выйти в открытый космос. Херли и Бенкен будут оставаться на орбите в течение нескольких месяцев.

Об этом во время видеосвязи с Землей, которую транслировало NASA, заявил командир 63-го экипажа МКС астронавт Крис Кэссиди.

"Мы все очень рады, что к экипажу 63 присоединились еще два человека", - сказал он.

По словам Кэссиди, в ближайшее время экипаж МКС в составе двух россиян и трех американцев, должен убедиться в собственной безопасности и узнать, что делать в случае непредвиденной ситуации.

Он также сообщил, что в июне месяце экипаж может совершить выход в открытый космос.

В свою очередь астронавт Боб Бенкен рассказал об ощущениях во время первого пилотируемого полета Crew Dragon.

По его словами, полет корабля SpaceX до отделения от несущей его ракеты-носителя "был не таким плавным, как у шаттла".

"Чуть меньше перегрузки, но чуть более живо, так бы я наверное описал это", - сказал астронавт.

Однако, по его словам, после выхода на орбиту полет Crew Dragon проходил плавно и экипаж смог отдохнуть и поспать на орбите.

В свою очередь командир Crew Dragon Даг Херли отметил, что они считают себя счастливчиками из-за первого полета на новом корабле.

Кроме того на брифинге замруководителя пилотируемой программы NASA Стив Стич подтвердил, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на МКС.

"Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции", - сказал он.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа на станцию Херли держался за лоб, после чего ему передали салфетку и он периодически вытирал правую часть лба.