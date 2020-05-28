Автофиксация нарушений ПДД заработала в Киеве

В Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Правонарушения в столице фиксируют 20 камер.
Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.
Как отмечается, эти камеры будут измерять скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".
В полиции напомнили перечень мест, где установлены камеры:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- ул. Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в сторону правого берега)
- Броварской проспект. (м. Левобережная)
- Броварской проспект/ ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост ( в сторону правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
- Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.
Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, прийдет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.
"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - отметил он.
Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.
Отметим, на сегодняшний день система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:
- 255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;
- 510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.
О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.