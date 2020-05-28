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События Сегодня, 10:2853
Автофиксация нарушений ПДД заработала в Киеве

В Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

 

Об этом сообщает в Telegram-канале Патрульная полиция Киева. 

Как отмечается, эти камеры будут измерять скоростной режим движения на дорогах и "в случае выявления правонарушений будут автоматически фиксировать".

В полиции напомнили перечень мест, где установлены камеры:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • ул. Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в сторону правого берега)
  • Броварской проспект. (м. Левобережная)
  • Броварской проспект/ ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост ( в сторону правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил в Facebook, в 00:01 на Чоколовском бульваре камера зафиксировала первое нарушение ПДД. Автомобиль Audi Q7 ехал со скорость 75 км/ч при разрешенных 70 км/ч.

Как объяснил Геращенко, теперь владелице автомобиля на адрес ее регистрации, прийдет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. Если не оплатит, по какой либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему Исполнительной службы Министерства юстиции", - отметил он.

Геращенко подчеркнул, что, если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд.

Отметим, на сегодняшний день система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:

  • 255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;
  • 510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

О нарушении ПДД можно будет узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции, и во время пересечения границы.

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