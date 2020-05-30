Водителем грузовика, таранившим толпу в Миннеаполисе, был украинец

Лайф сообщал, что в Миннеаполисе, где уже несколько дней проходят массовые протесты из-за убийства афроамериканца, грузовик въехал в толпу демонстрантов. Водителем оказался гражданин Украины, уроженец Винницкой области Богдан Вечирко. Ему предъявили обвинение в нападении и арестовали без права выйти под залог, несмотря на отсутствие пострадавших. Сейчас он находится в тюрьме округа Хеннепин.

Американские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что манифестанты начали бросать под колёса машины вещи, чтобы остановить водителя. Когда тот затормозил, его вытолкали из грузовика и начали жестоко избивать. Говорят, что от смерти в результате самосуда его спасли другие протестующие. По словам некоторых из них, перед въездом на мост, заполненный людьми, водитель отчаянно сигналил, намекая на возможную неисправность тормозной системы. В то же время, по данным телеканала FOX 9, дорога к мосту была закрыта для движения автотранспорта. Как на неё заехал Вечирко — пока загадка. Не исключено, что у него могли быть сообщники.

Украинские СМИ выяснили, что 35-летний Богдан Вечирко проживает в небольшом городке Отсиго, что всего в получасе езды от Миннеаполиса. Мужчина работает на грузовую компанию Kenan Advantage, которая уже заявила, что сотрудничает со следствием, а выходца с Украины они позиционируют как независимого подрядчика (сам он зарегистрирован на бирже как безработный). Кроме того, журналисты узнали, что Вечирко — сторонник Республиканской партии и поклонник Дональда Трампа. Свою поддержку президенту США он выражал в том числе материально: он как минимум трижды жертвовал республиканцам более 100 долларов на партийные инициативы. Это, кстати, означает, что американский паспорт у уроженца Винницкой области тоже имеется.