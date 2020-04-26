Появилось фото мужчины, угрожающего подорвать мост Метро в Киеве

"На линию 102 позвонил мужчина и сказал, что со взрывным устройством на "Мост - метро", полиция перекрыла мост.

На месте работает полиция и переговорщики", - такой подписью советник главы МВД сопроводил фото неизвестного.

Ранее в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк заявил, что в столице полиция перекрыла мост Метро и направляет водителей в объезд. По его словам, проверяется информация о возможной угрозе взрыва.

Telegram-канал "Киев Сейчас" отмечал, что на мосту стоит мужчина с пакетом, от которого якобы идет провод к пульту в его руке. Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за ситуации на мосту Метро ввели операцию "Гром".