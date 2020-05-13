Мужчину угрожавшего взорвать мост Метро задержали правоохранители

В Киеве задержали мужчину, который угрожал подрывом моста Метро в столице. На данный момент детали задержания уточняются.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк.

Добавим также, представитель управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага в комментарии РБК-Украина также подтвердила задержание.

"По информации правоохранителей действительно задержали одно неизвестное лицо", - сказала она.

Позже задержание подтвердила и пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка, и угрожал взорвать мост Метро, задержали. Сегодня, около 14 часов, на службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро... Информация уточняется и обновляется", - указано в сообщении.







Так, в Киеве провели спецоперацию на мосту Метро. На месте работали спасатели и представители полиции диалога. Так, последние должны были общаться с мужчиной, который стоит на мосту.

Подчеркнем, сегодня сообщили о заминировании моста Метро в Киеве. В связи с этим закрыли четыре станции метрополитена - "Днепр", "Гидропарк", "Левобережную" и "Арсенальную". Отметим, похожая история произошла в сентябре 2019 года.