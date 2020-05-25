 

Работу после "минирования" моста возобновило метро Киева

События Сегодня, 16:2731
Работу после "минирования" моста возобновило метро Киева

После задержания "минера" моста Метро в Киеве столичный метрополитен возобновил работу в нормальном режиме. Опять открыты четыре станции метро.

 

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко во время брифинга. 

"Движение метро с Левого берега на Правый запущен", - прокомментировал он.

Отметим, таким образом, возобновили свою работу станции метро "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".

Также возобновление работы метро подтверждает и пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Все станции метрополитена работают в обычном режиме!" - указано в сообщении на странице метрополитена в Facebook.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который угрожал подрывом моста Метро в столице. Задержание произошло в 15:20. Так, силовики провели спецоперацию на мосту Метро: на месте работали спасатели и представители полиции диалога.

Подчеркнем, сегодня днем сообщили о заминировании моста Метро в Киеве. Отметим, похожая история произошла в сентябре 2019 года.

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Теги: news, новости, Украина, Минирование, Метро, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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