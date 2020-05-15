 

В Черновцах врач повторно заразилась коронавирусом

События Сегодня, 20:2770
В Черновцах врач повторно заразилась коронавирусом

Врач-анестезиолог городской больницы №1 в Черновцах Анна Рибарчук сообщила, что повторно заболела COVID-19. ИФА-тестирование не выявило у нее антител к коронавирусу.

 

Об этом она сказала в комментарии "Суспульному". 

Как отмечается, у Рибарчук легкая форма пневмонии. Она лечится амбулаторно дома.

По ее словам, после первого инфицирования она получила два отрицательных результаты лабораторных тестов. В то же время ИФА-тестирование не выявило у нее антител к коронавирусу.

"Врач вернулась к работе в красной зоне городской больницы. Примерно неделю назад ей стало плохо, а результат теста на COVID-19 имел снова положительный результат. Сейчас Анна Рибарчук с легкой формой пневмонии лечится дома", - говорится в сообщении.

Врач также прокомментировала ход болезни в своем профиле в Facebook.

"Сегодня 7 день пневмонии и "по второму кругу" положительного ПЦР на COVID-19. Объяснение у меня одно - без антител в крови. После первого эпизода болезни "вылетела" снова на работу... Как-то так!", - проинформировала она.

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