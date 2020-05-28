В Киеве почти 36 тысяч событий на дорогах в первый день автофиксации

В первый день работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения в Киеве зафиксировали 35 762 события на дорогах. Уже есть первые штрафы.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Как отмечается, из зафиксированных нарушений отработали более 5 тысяч событий, из которых есть первые штрафы.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 события, отработано 5 620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч, водитель получит 3 штрафа", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, правонарушения на столичных дорогах с 1 июня фиксируют 20 камер.

На сегодня система будет фиксировать лишь превышение скорости более чем на 20 километров в час. Размер штрафа будет зависеть от того, насколько была превышена скорость:

255 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 гривен - при превышении скорости более чем на 50 км/ч.

Как отмечали в МВД, о нарушении правил дорожного движения можно узнать из СМС-сообщения, письма по электронной почте или по месту регистрации, а также на сайтах МВД и Нацполиции.