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События Сегодня, 06:0037
Полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка

Во время масштабных протестов полиция задержала дочь мэра Нью-Йорка. 25-летнюю Кьяру де Блазио арестовали за участие в незаконном собрании.

 

Об этом сообщает Time

Отмечается, что чернокожая дочь мэра Билла де Блазио была арестована после отказа покинуть улицу на Манхэттене. Всего с начала протестов в Нью-Йорке полиция задержала около 800 человек.

Во время ежедневного брифинга де Блазио не упомянул об аресте дочери, однако призвал всех протестующих расходиться по домам.

"Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вас услышали: в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь", - заявил мэр.

Позже Кьяра де Блазио была вызвана в суд и освобождена из-под стражи.

Напомним, протесты в США начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания чернокожего американца Джорджа Флойда местные полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Видео с кадрами жесткого задержания афроамериканца облетели сеть и тысячи людей вышли на улицы. Протестующие громили машины и били стекла магазинов, на улицы вышла полиция, ранения получили около 10 человек.

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Полиция арестовала дочь мэра Нью-Йорка
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