Заседание по экстрадиции из-за ухудшения здоровья пропустил Ассанж

Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявила, что ее подзащитный пропустил судебное заседание относительно экстрадиции в США. Причиной стало ухудшение здоровья.

Об этом сообщила адвокат Стелла Морис в Twitter.

Она добавила, что Ассанж пропустил слушания по совету врача.

"Джулиан не смог присутствовать на сегодняшнем слушании по видеосвязи из-за состояния здоровья и по совету своего врача. Адвокаты сообщили суду, что он не сможет присутствовать по медицинским показаниям", - говорится в сообщении.

Адвокат также добавила, что у Ассанжа не было посетителей с начала карантина из-за коронавируса.

"Джулиан находится в тюремной камере 23 часа в сутки. Он был в этих условиях с момента начала карантина из-за COVID19 в марте. Нет посетителей в течение 10 недель. Тюрьма не ослабляет ограничения", - написала Морис.

Как известно, в феврале в Британии начались слушания по экстрадиции Ассанжа в США. В 2010 году проект WikiLeaks начал публиковать тысячи засекреченных американских военных документов, связанных с вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке. в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.