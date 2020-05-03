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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 02.06 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 24340 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 2 июня в Украине 24340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 727 летальных, 10078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 328 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1029 случаев;
Волынская область - 942 случая;
Днепропетровская область - 943 случая;
Донецкая область - 164 случая;
Житомирская область - 776 случаев;
Закарпатская область - 1216 случаев;
Запорожская область - 450 случаев;
Ивано-Франковская область - 1442 случая;
Кировоградская область - 516 случаев;
Киев - 3071 случай;
Киевская область - 1623 случая;
Львовская область - 1734 случая;
Луганская область - 47 случаев;
Николаевская область - 294 случая;
Одесская область - 896 случаев;
Полтавская область - 271 случай;
Ровенская область - 1823 случая;
Сумская область - 173 случая;
Тернопольская область - 1180 случаев;
Харьковская область - 1105 случаев;
Херсонская область - 178 случаев;
Хмельницкая область - 458 случаев;
Черновицкая область - 3410 случаев;
Черкасская область - 411 случаев;
Черниговская область - 188 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Статистика, 7dniv, 7dnivinfo  
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