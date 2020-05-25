 

Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева

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Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева. Его подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Интерпола

Указано, что 26-летний уроженец Московской области разыскивается Украиной. Он подозревается в осуществлении заказного убийства по предварительному сговору.

Напомним, 1 декабря прошлого года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, погиб его малолетний сын.

Интерпол объявил в розыск предполагаемого организатора убийства Соболева

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