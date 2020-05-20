Запуск единого электронного билета для метро и ж/д готовят в Киеве

В Мининфраструктуры анонсировали запуск единого электронного билета для метро и ж/д в Киеве. Старт уже скоро.

Об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

Таким образом, в Киеве запустят электронный билет для железной дороги и метро.

Ранее сообщалось, после возобновления работы заменит жетоны разовыми билетами с QR-кодом (бумажными или электронными). Оплата за проезд в наземном транспорте также будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Жетоны и бумажные билеты будут постепенно выводиться из обихода.