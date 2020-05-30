Вспышка коронавируса в Славянске

Ограничения вводятся на неопределенный срок

Вспышка коронавируса произошла в Славянске Донецкой области. Карантин на неопределенное время усилили.

Об этом сообщается на сайте Славянского горсовета.

За трое суток коронавирус обнаружили у троих жителей. Еще четырех граждан с подозрением на инфекцию госпитализировали в городскую больницу.

"В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, которые запрещают на неопределенное время: работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования", - говорится в сообщении.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин. Это значит, что региональные комиссии ТЭБиЧС могут сами принимать решение касательно ослабления или усиления ограничений в зависимости от эпидситуации.